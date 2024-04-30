誠美材經營權風波愈演愈烈，繼上周爆發董事提名名單鬧雙胞後，30日再有股東登報，以「董事會是合議制，不是皇帝制！」，對董事長何昭陽提出4大指控，要求董事會立即解任何昭陽，這也讓誠美材經營權之爭持續延燒，短期難有熄火跡象。

在今日見報的內容中，署名以「再也看不下去的股東」以「董事會是合議制，不是皇帝制！」為題，怒控何昭陽身為董事長卻恣意妄為，並列出4大荒謬至極的罪狀，包括：「私取公司大小章，至今尚未歸還；私取公司股東名冊，使6萬名股東個資曝險；未經獨董同意，發表聯合聲明；未經董事同意，擅用董事名義。」相關行為完全漠視審計委員會和董事會決議，視股東權益為無物。

登報的股東還向誠美材審計委員會、董事會的獨董及董事們喊話，請他們拿出應有的作為，要求審計委員會應立即究責，要求董事會立即解任何昭陽，希望讓公司回歸正常公司治理，維護公司暨全體股東權益。

誠美材經營權之爭，堪稱今年股東會最戲劇性劇情，先是何昭陽就被爆出私取公司大小章，並前往股務代理機構，藉此取得公司股東名冊，股東會登報喊話，要求金管會介入；之後還發出聲明表示獲得2位獨董張祖恩及劉韋廷支持，未料劉韋廷隨即透過公司發言系統，澄清未與何昭陽發表聯合聲明。

除此之外，董事提名名單還鬧雙報，除董事會提出未有何昭陽的這份名單，何昭陽也自行登報，自行提出董事名單，並將甘錦地、黃江煌2位董事列入其中，但2位董事隨後立刻澄清，直指何昭陽盜用其名義，已涉及刑事不法行為。