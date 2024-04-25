國立歷史博物館（史博館）歷時6年整建，重新向大眾開放以來各界評價不一，除了館舍內部空間規畫、展品陳設引起諸多討論，打開外牆後史博館的戶外庭院，以公共藝術《懷舊是危險的嗎？》取代原有的中式園林，更是被宜蘭大學博雅學部教授陳復指為「既讓人無法懷舊，更是諷刺想來懷舊的參觀民眾」。

陳復指出，史博開館後自己幾次實際走訪才驚覺，當初館外由藝術家楊英風設計，用以紀念史博首任館長包遵彭（字龍溪）的袖珍園林－龍谿園已被撤除一空，換上的公共藝術是以原本「還我河山」碑的石料製作，認為是以破壞文物的手段完成公共藝術，「我想來龍谿園懷舊都已不能，史博館卻跟大眾自我揶揄說『懷舊有危險』」。

受邀參與史博館自辦公共藝術，由害喜影音偕同創作《懷舊是危險的嗎－還我河山》的藝術家劉千瑋指出，自己長期關注文化保存議題，「一開始是老家幾十年沒人住而倒塌，由此開始思考如何修繕，進而想關注我們是如何做文化保存，又會長成什麼樣子？」他指出，史博館有其特別的歷史定位，但自己一開始的創作發想是關注博物館永續，而非針對史博館的歷史性。

劉千瑋表示，場勘時所見「還我河山」石碑，在史博館外一角落，已長滿了青苔，因非文物原本在史博館規畫中將移除。劉千瑋也發現「還我河山」四字雖傳為岳飛手書，實為清末民國文人周承忠從岳飛的墨跡中擇選拼湊而成，認為這四字的來源脈絡正好可作為對過去、現在、未來的思考。

「以現在的經驗來理解『還我河山』是否可視為是談『環保』？」劉千瑋的創作從永續出發，並用整建期間汰換的廢棄建材打造公共座椅，希望民眾除了理解過去、想像未來，也能藉著「坐」讓身體參與。對於創作的公共藝術引起諸多討論，他認為「是溝通的過程，也反應大眾如何看待藝術品的過程」。

陳復則認為本來也不關藝術家的事，而是拆除楊英風設計的園林，且問大家「懷舊是危險的嗎？」已經變成政府用粗暴的手法在諷刺國民。