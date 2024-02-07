國立歷史博物館（史博館）7日在史博館正門廣場前舉辦「在這裡，與大家相遇」揭牌，文化部長史哲與史博館館長王長華，邀請林柏亭、蕭瓊瑞、李乾朗、莊武男等陪伴史博館整修過程的專家學者，共同開啟因整建而關閉的史博館紅色正門，象徵史博館已經完成所有整建工程，宣告開館，並於2月21日正式對外服務，向民眾開放。

國立歷史博物館7日舉辦「在這裡，與大家相遇」揭牌儀式。（劉宗龍攝）

史哲表示，史博館歷經將近6年的整修，在即將滿70歲的前夕開館，從過去日治時期的迎賓館到台灣第一座公立博物館至今，自己在史博館的兒時記憶印象最深就是山頂洞人的模型，當時還是人類演化多地發生說的年代，而今已是一地發生說、遷徙的觀點，可知這就是變化的過程。而史博館承載綜合性的文化藝術發展，有當時渡海來台，中華文化到台灣與本土碰撞融合的過程。

史博館館長王長華引常設展展名「在這裡，與大家相遇」為例，期盼以「大家」為凝聚力量，呈現史博館與台灣社會70年來共同經歷的社會文化變遷，成就「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」，以期不負社會各界的指教與期望。

在史博館建館之初，20歲即受命為該館繪製正廳大門門神的匠師莊武男7日也出席了揭牌儀式，他表示1960年代彩繪工錢平均一天50元，而史博館彩繪四扇就大4600元，可見對其重視。而莊武男雖是南式彩繪匠師，卻配合史博館繪製北式門神，他說：「南式能做的北式也一樣能做」，多年來三度修補門神均不假他人之手。