源於德國的保溫瓶品牌THERMOS膳魔師，迎來品牌創立120周年，以「守護你要的溫度 120 年不變」為主題，推出一系列慶祝活動，除了復刻1960年代復古瓶身，推出經典復刻版保溫瓶與燜燒提鍋，更首度跨界與精緻茶飲餐廳「永心鳳茶」合作，除了展示經典保溫瓶，內用的消費者能以膳魔師保溫杯瓶盛裝茶飲，感受其保溫功能。

THERMOS膳魔師120周年經典復刻版保溫瓶限量上市，燜燒提鍋TCRA系列120周年復刻版，1800 ml / 5350元。（膳魔師提供／古明弘台北傳真）

真空保溫瓶IS2304系列，120周年復刻版，945 ml / 2100元。（膳魔師提供／古明弘台北傳真）

THERMOS膳魔師於4月25日至5月9日於永心鳳茶微風信義店推出期間限定「THERMOS 膳魔師 120週年 上膳之茶沉浸展」打造出「上膳之茶」概念形象櫥窗、復古典藏商品展示區、膳魔師百年時光軸3大亮點展區，內用顧客可在快閃店中店裡進行一場穿越百年經典的復古之旅。

保溫瓶JNL-604系列，120周年復刻版，600 ml / 2000元。（膳魔師提供／古明弘台北傳真）

此外，永心鳳茶為這次聯名推出「琥珀紅烏龍」與「蘋果桂花烏龍」兩款特調茶飲，內用茶組將以膳魔師保溫杯瓶盛裝，讓台灣烏龍能維持在絕佳的溫度狀態下展現出獨有的甘醇清香，同時推出聯名限量茶飲套組，4月25日至5月9日，於永心鳳茶微風信義店內用或外帶，不限金額，即可以899元加購指定款膳魔師保溫瓶，再加送特調飲品一款。