時序即將進入5月，不少人關心未來財運發展走向，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖，5月上旬將迎來「財富爆發期」，其中屬猴的人無論正財或偏財都大有收穫，數錢數到手軟。

▍生肖龍

生肖龍事業心強，無論做什麼事情都盡力而為，渴望獲得外界的認可，5月上旬的事業運非常旺盛，工作中不斷有驚喜，也會因為出色的表現受到長官重視，不僅升職有望，財富也開紅盤。

▍生肖猴

生肖猴機智聰明，5月上旬無論是工作或生活上的煩惱都能輕鬆解決，財務方面因為工作表現優異，受到老闆肯定，因此加薪和晉升不成問題，偏財也有意外驚喜，不僅有中獎運，投資部分也大有進帳。

▍生肖雞

生肖雞看上去孤僻、不善社交，但其實特別有吸引力，進入5月之後除了事業能取得好成績，財富也隨之而來，就連愛情運也相當旺盛，有很多機會結交優秀的異性朋友，並從中收穫甜美的愛情。

▍生肖牛

生肖牛勤奮務實，注重實際結果，過去的辛勞終將在5月獲得回報，不僅在職場上能脫穎而出，還有升職加薪、領紅利、拿獎金的機會，再加上穩健的投資理念，暴富指日可待。

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