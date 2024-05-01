有些人湊合在一起，反倒不如做朋友來得適合，《搜狐網》點名3對生肖最不適合做夫妻，他們當朋友時多半能相互吸引，但成為夫妻生活在一起，卻可能會引發衝突。

▌第1對：鼠VS.馬

屬鼠的人機警、敏捷，而馬的脾氣卻直接開放，當面對問題時，鼠寧願退一步，選擇最有利自己的解決方案，而馬則會積極捧場，甚至勇往直前，從性格上看，他們的差異可能更適合做朋友，而非夫妻。

▌第2對：虎VS.蛇

虎和蛇的性格差異也非常大，虎是勇猛的固執者，他們是領導者，注意力放在更大的事情上；而蛇則更加敏感，有時會過於小心翼翼，蛇對細節的關注可能會讓虎感到不耐煩，反之，虎的粗線條也會使蛇無法接受。他們如果成為朋友，往往能互補不足，但做為夫妻，可能就存在太多的摩擦。

▌第3對：狗VS.雞

狗和雞在性格上的摩擦也不小，狗天生忠誠，對事物有著強烈的熱情，當他們認定一件事就會全力以赴；而雞則更加注重現實，對物質生活有著比較深的渴望，狗可能認為雞有些過於物質，而雞則覺得狗把一些事情看得太重，他們的真性情在做朋友時，會帶來舒適的關係，但如果做夫妻，則可能會帶來衝突。

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