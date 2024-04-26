被封為「氧氣美女」的53歲南韓女星李英愛，24日透過社群分享釜山一日遊的照片，私底下的她大啖平民美食，相當接地氣。
李英愛在IG標註「一日遊、釜山、火車旅行、療癒、感恩、愛」，並分享多張遊釜山的照片，畫面中，她配戴墨鏡，身穿卡其色風衣、貼腿長褲，腳踩中筒靴，打扮地很俐落。而這趟旅行，李英愛到海邊踏浪、逛小店、坐在彩虹階梯上拍照，還享用年糕、魚板湯等小吃，最後搭上火車，結束一日遊輕旅行。
照片曝光後，大家發現李英愛貴為全亞洲巨星，身家約12.7億台幣，但私下的生活跟常人無異，搭著大眾交通工具旅行，吃著平價又美味的小吃，手機殼還是充滿少女心的粉紅色。
李英愛2009年與大20歲的企業家鄭浩英結婚，育有一對龍鳳胎，多年來她始終維持優雅的樣貌，臉蛋、身材幾乎沒變，3月份她出席第17屆亞洲電影大獎，與小11歲的大陸女星范冰冰同框，不管是膚質還是體態都沒有被比下去，當天的造型更被譽為「氣質天花板」。
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