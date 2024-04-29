中市陳姓高階警官28日推坐輪椅92歲母親，到追分火車站搭火車，站務人員要求陳母「站起來」走幾步接受測試，雖她依要求完成，卻仍無法過關。警官在臉書貼文要求究責，29日受訪怒稱，台鐵是百年老店，根本在「耍老人家」。（陳姓警官提供／陳淑芬台中傳真）

中市陳姓高階警官28日推坐輪椅92歲母親到追分火車站搭火車，站內雖設工程「竣工銘牌」告示及無障礙指引標誌，但站務人員以未驗收禁止進入，並要求陳母「站起來」走幾步受測，雖完成「闖關遊戲」測試，卻仍無法過關，警官不滿向台鐵投訴，並在臉書貼文要究責。警官今天受訪怒稱，台鐵是百年老店，根本在「耍老人家」。

對此，台中火車站長李兆平回應坦承同仁處理不當，相關同仁已向警官致歉，並承諾檢討改善。他說，追分站月台目前仍在施工，但電梯已完工啟用，如果遇到坐輪椅或行動不便民眾，站務人員應設法協助，例如在月台上加裝木板，而非禁搭乘，至於要求坐輪椅民眾站起來受測試，是非常不妥的行為。

陳姓警官說，他要陪92歲母親到追分火車站要搭乘區間車到白沙屯拜媽祖，行前即先托人詢問車站的無障礙設施是否可用，據了解，站內已設有工程「竣工銘牌」告示及無障礙指引標誌。

警官指控，他昨天下午2時許要推坐輪椅的母親進站，卻遭站務人員阻擋，宣稱無障礙電梯雖完工、但未驗收，坐輪椅不能搭火車，若要搭乘就要自負安全責任。警官進一步說明，母親扶欄杆可自行走樓梯、輪椅由他抬過去。

警官不滿地說，站務人員要求「要站起來，走幾步路！」測試母親可否自行走路，年邁老母也依要求從輪椅站起來，還走幾步路，母子很高興總算過關，但站務人員仍不放行，改口說月台與火車間有高低落差，坐輪椅還是無法搭火車。

警官說，他質疑「竣工銘牌」明明記載在今年3月5日完工等多項質疑，站務人員竟直接閃人，留下錯愕的志工及母子等人，事後，他自行開車帶母親白沙屯祭拜媽祖，母子在白沙屯火車站借用廁所，發現站內有3名坐輪椅乘客，在站內暢行無阻，兩車站對行動不便人士的差別待遇，實在令人感慨。

警官怒稱，如坐輪椅無法搭火車，站務人員就要明確告知，為何要求92歲高齡老母「站起來」、「走幾步路」受測試？她都已成功完成「闖關遊戲」測試，卻無法「過關」，根本就是「耍老人家」。