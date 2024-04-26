基隆城際轉運站預計在7月啟用，基市府交通處25日邀請國道客運及市區公車業者派車進行壓力測試，行車動線及進出站秩序尚屬良好，國道客運與公車候車區域可如期啟用。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆城際轉運站預計在7月啟用，基市府交通處25日邀請國道客運及市區公車業者派車進行壓力測試，行車動線及進出站秩序尚屬良好，國道客運與公車候車區域可如期啟用。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市民與通勤族期待已久的基隆城際轉運站預計在7月啟用，為模擬尖峰時段基隆轉運站運作情形，基市府交通處25日邀請國道客運及市區公車業者派車進行壓力測試，行車動線及進出站秩序尚屬良好，經評估後，第一階段國道客運及市區公車候車空間，7月將可如期啟用。

交通處表示，經壓力測試，周邊路口號誌秒數、交通標線與安全設施再稍微調整後可以讓轉運站運作更加順暢。轉運站啟用前，交通處將再透過各種宣傳管道發送轉運站相關候車資訊，讓民眾進一步瞭解新的候車環境。

交通處長王圳宏表示，轉運站經壓力測試發現有可以做得更好的地方，會再和委外營運團隊、交通專業顧問團隊及各家客運業者討論。轉運站分為兩階段啟用，第一階段針對國道客運及市區公車候車空間先行開放，第二階段由委外營運團隊引進商業設施，預計12月前完成。

市府表示，候車空間分為國道客運及市區公車兩處站區，跨縣市的國道客運路線候車空間位於轉運站內，整合火車站周邊分散於港西街及國光客運臨時站等客運路線，計17條，尖峰小時約60班次；另基隆市公車及基隆客運等市區公車及公路客運路線停靠於中山一路候車亭，計33條，尖峰小時約80班次。

議員施偉政表示，轉運站能夠啟用對於通勤族來說是一大福音，但是希望之前會勘過的問題，例如殘障坡道旁積水以及坡道過窄改善的問題也要一併考量進去，希望開放後逐步改善。

基隆城際轉運站為基市府利用基隆火車站地面層新建，整合台鐵、國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，也串連國門廣場、火車站北口廣場、西二三旅運設施。主體為3層，除月台還有旅客服務中心附屬設施、戶外花園、候車頂棚等串連整建後的舊火車站大樓。1至3樓的商業空間共近800坪，目前有餐廳、服飾、飲料店、連鎖超商等洽談中。