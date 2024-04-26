周五南韓KOSPI指數收盤升27.71點或1.05%，為2656.33點。交易所成交金額為9.93兆韓元(約72.1億美元)。

機構投資者和外資合計淨買進5370億韓元股票，散戶則賣超5600億韓元。

美國第一季GDP增幅不如預期，Meta和其它大型科技股回落，華爾街失守。

Kiwoom證券分析師Han JI-young說，由於前一個交易日有些跌過頭，KOSPI指數周五明顯收復大部分失土。他還將KOSPI指數的上漲歸因於國會兩黨可能達成協議，通過徵收金融投資所得稅的討論。該法案已被推遲兩年。

科技股領漲，市場領頭羊三星電子上漲0.52%，至7.67萬韓元；晶片競爭對手SK海力士大漲4.22%，至17.78萬韓元。

金融股交易也很活躍，KB金融大漲9.67%，Shinhan金融也大漲 7.47%。

相較之下，電池股和能源股走低。LGES下跌0.13%。主要煉油商SK創新跌0.74%。

韓元匯率小漲，收在1375韓元兌1美元。