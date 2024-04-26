周五香港恆生綜合指數收盤上漲366.61點或2.12%，為17651.15點。國企股(H股)升2.4%，為6270點。科技指數大漲4.6%，為3718點。

本周助攻大盤的主力、網路科技股持續明顯上漲，騰訊升2.7%，至348港元；京東漲逾5%，美團、阿里巴巴、百度升逾3%。

北京車展登場，帶動汽車股大漲4.9%，小鵬升8.8%，蔚來漲7.2%，連日大跌的理想上漲5.8%，比亞迪升4.4%。開始賣電動車的小米也大漲4.6%。

內房股普遍上揚，旭輝和融創中國升逾15%，龍湖大漲12.2%，華潤置地升6.7%，萬科升6.1%。

據彭博此前報導，瑞銀集團的中國房產研究主管林鎮鴻稱，大陸房地產市場將逐漸復甦，為該行連續3年看淡後，首次提正面看法。

在公布新的AI大語言模型「日日新5.0」之後，連兩日大漲的商湯，周五持續大漲驚人的43%，至1.19港元。