大陸新版《保守國家秘密法》今（1）日生效實施，陸委會呼籲國人應更加審慎考慮赴陸風險。國安局長蔡明彥也表示，該法範圍廣、細節模糊，給中共更多政治指導空間，國安局會持續對對岸進行必要情蒐部屬，以了解中共內部動態發展。

蔡明彥在立法院受訪時表示，國安局已注意到《保守國家秘密法》的發展趨勢，其針對秘密的範圍非常廣泛，細節又無提供充分說明；更授權第一線的查察人員非常大的權力，來詮釋違反國家秘密的行為。

蔡明彥說，陸方國家安全工作推動特別強調，要服從黨的領導，這會讓中共有更多政治指導的空間。國安局當然會持續對對岸進行必要情蒐部屬和情工的相關規劃，會持續透過人員情報跟科技情報的掌握來了解中共內部相關動態的發展。

另外，美國國務院亞太副助卿藍墨客昨公開反駁陸方錯誤詮釋聯大第2758號決議，企圖與其「一中原則」不當連結，並表明美方四點立場，包含該決議不影響各國對台灣關係所做的主權決定。

蔡明彥表示，當時聯合國2758號決議案處理的是中國的聯合國代表權問題，並沒有處理到台灣的主權地位或是國際參與權利。中共積極透過國際一中架構，以及2758號決議文的錯誤解釋，希望能夠打壓我國國際空間。

蔡明彥認為，台灣應該要清楚地論述國際地位立場，加強跟友盟國家的合作，一起來表達對於維持台海現狀的高度關注。

至於有消息傳出，軍情局將情報工作模式從「單線領導」改為「團體協作」模式，跟國際有很大差距？蔡明彥回應，軍情的情工規畫，還是要尊重軍情局的評估，會持續與各個情報單位交換意見，看用什麼方式進行對陸情報工作會比較安全、更有效率。