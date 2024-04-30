周二泛歐Stoxx 600指數早盤徘徊在持平，目前小跌1.52點或0.30%，為506.79點。

歐元區第一季GDP成長率初值為季增0.3%，優於預期，也優於前一季的停滯表現。

歐元區四月CPI為年增2.4%，平於預期，也持平於上一個月的表現。核心通膨為年增2.7%，低於前一個月的2.9%。

賓士大跌4.0%；稍早該公司公布上季獲利大減3成，並承諾不會加入價格折扣戰。

義大利和法國汽車製造商Stellantis公布第一季營收暴跌後，股價跌2.2%。

德國最大房地產集團Vonovia宣布第一季恢復獲利，隨後股價上漲5%。

匯豐宣佈上季業績、新的股票回購計畫，以及執行長奎因(Noel Quinn)意外退休，隨後股價攀升3.6%。

羅技大漲8.5%，該電腦周邊製造商公布上季業績優於預期，為兩年多來最佳表現，並公布全年優於預期的財測前景。

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