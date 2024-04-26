外交部26日下午發布新聞稿指出，日本自民黨青年局將於29日至5月3日組團訪台，訪台期間將會見蔡英文總統、準總統賴清德等人，另外也將前往弔唁前總統李登輝。外交部對訪團來台交流表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團由該局長鈴木貴子擔任團長，成員包括參議員藤井一博、眾議員金子俊平、眾議員山本左近、參議員友納理緒、日本青年會議所（JC）日台友好之會長麻生將豐及幹部等共11人。

外交部提到，訪賓在台期間將會見蔡英文、賴清德等人，並拜會立法院長韓國瑜、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會長蘇嘉全、台北市長蔣萬安及台南市長黃偉哲等，並與三三會青年部、救國團進行交流，另將前往五指山國軍公墓弔唁李登輝。

外交部指出，鈴木貴子曾擔任外務副大臣及防衛大臣等要職，於今年3月就任青年局長。自民黨青年局是日本對台交流的重要窗口，定期組團訪台，與我國各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見，且歷任局長多擔任政府要職，包含現任首相岸田文雄、已故前首相安倍晉三及自民黨副總裁麻生太郎等人。

外交部表示，台日交流頻繁，互動密切，彼此互為重要夥伴。此次日本自民黨青年局組團訪台，彰顯台日間的堅實友誼，並將有助進一步深化台日在各領域的實質合作關係。