初孟軒片中飾演教唆聽障同學偷竊的男生「阿凱」。（公視提供）

黃雋智（左）、林羽葶片中飾演聽障男孩「林飛」與田徑隊學姊「宋子晴」。（公視提供）

外型清新帥氣的黃雋智因演出BL劇嶄露頭角，他與夯劇《八尺門的辯護人》主角初孟軒、金鐘新人獎得主林羽葶搭檔，演出高中校園劇、公視學生劇展《非常規跑者》。黃雋智劇中飾演聽障男孩「林飛」，帶著猶豫與憂鬱的眼神，將渴求被認同的心境詮釋得精準到位；劇中三人不著痕跡的曖昧關係也是看點。

為詮釋「林飛」，黃雋智提到，當初《非常規跑者》在前置期「有買一組耳塞放在身上，有時會把它塞在耳朵上，感受一下聲音比較聽不清楚時是什麼樣感覺」，也跟導演的原型人物認識與吃飯，討教了聽障者裝電子耳與助聽器的差異。

黃雋智也看聽障人士生活影片，理解他們會遇到的狀況，片中他將聽障者發聲困難情況飾演得很自然，大家都以為找來真實聽障者飾演。黃雋智透露開拍前「從影片中感受發聲的位置與共鳴有沒有不一樣的地方，那時候試了很多不同的發聲位置，跟導演討論後才確定。」

片中黃雋智有多場跑步鏡頭拍攝，他也形容對手演員初孟軒「他很像英雄，幫我包紮教我怎樣放鬆肌肉及實際操作，救了我的腿。」原來初孟軒是運動健康科學系畢業，拍攝時黃雋智運動傷害、肌肉緊繃或被霸凌戲拍到受傷，都在初孟軒巧手下獲得解決；也因開拍前發現兩人生日僅差一天，黃雋智強調，「彼此溝通還蠻沒有障礙的，我真的要很感謝他。」

黃雋智也提到跟林羽葶開拍前的互動，因為導演給了一個「秘密任務功課」，他在拍攝校園操場邊安慰對方不好的心情「聊了好久的義大利麵」，讓他回想起來忍不住大笑「覺得有點荒唐又有點可愛。」拍攝後，黃雋智對青年少自我認同、自我價值課題頗有感，他形容「就像在脆弱時，它會突然蹦出來，拿出一張更難的考卷，上面已經有人寫上不同答案。」

《非常規跑者》由台藝大影創所教授李建成擔綱製作人，研究生游美茵自編、自導，企圖將青少年自我認同的概念帶進劇中，故事原型發展自她2年前邂逅了一個聽障男孩，男孩小學時想追同校學姊而發掘出跑步才能，但身體缺陷也讓男孩成長後感到交友困難。游美茵也透露，自己從小因高度近視戴著厚重眼鏡，難免產生容貌焦慮，認為「聽障男孩的自卑心理，我或多或少能理解」。

《非常規跑者》將在4月28日，週日晚間10點半公視頻道首播，並上架公視＋影音平台。此外，本週日公視還播出由知名導演李志薔擔綱製作，義守大學電影電視系學生吳俊翰編導，談父子關係的《蚵仔》；與義守大學文創所蘇智雄編導，以懸疑敘事和奇幻風格呈現異鄉遊子痛苦的《馬來亞虎》。