方澤心擔任區長任內，清整出500門無主墳，都安座在第一公墓臨時塔內。（民眾提供／寶智華台南傳真）

台南市善化區長方澤心從基層課員一路當到區長事必躬親，不僅達成30年公職考績全甲等的不可能任務，6年區長任內利用閒暇時間，隻身踏遍善化區9座公墓每寸土地，在荒草墳堆間找出500個無主墳，移往第一公墓臨時塔內安座，讓無主墳不必再受風吹日曬之苦，默默積德不欲人知。他說近半年來善化區未再發現無主墳，算是對先民有個交待。

方澤心出身永康眷村，自帶一股軍眷務實、勤勞、肯吃苦、執著的個性特質，一路攻讀到國立中正大學法系系碩士，成為眷村指標性人物；擔任東區區公所里幹事時，別人打電話聯絡的工作，他都親自拜訪里民，實際了解狀況，自然接地氣，和里民特熟，當年考績當然也不差。

方澤心表示，公部門服務不滿一整年的新進同仁，當年考績通常都是「乙」等，他從事公職一路從台東縣大武鄉大鳥國小幹事、台南縣南化鄉公所課員、台南市東區區公所里幹事、南化區公所課長、山上區公所主任秘書，30年的考績年年得「甲」。同事們說這紀錄可能「前無古人，後無來者」了，但他覺得公務員就應該做好該做的事，考績只是一個數據，對於同事的恭維，他淡然以對。

擔任善化區長後，方澤心仍然事必躬親，開車看到馬路轉角雜草茂盛，立即停車拍照傳給區公所承辦單位，指示除草維護市容；旁人認為是芝麻蒜皮的小事，在他的眼中都應該即時處理掉，「善化要給人什麼意象，都是一點一點累積出來的，身為區長，若不以身作則，下屬又怎麼會重視行政效率？」

7年前，方澤心開始整頓善化區9座公墓，遇到零星無主墳時，就將無主墳撿骨遷到第一公墓臨時塔，其中第六公墓一處高地在一場風雨中沖出了不少骨骸，他相當重視，決定大清整，竟然一口氣找出220座無主墳。

方澤心驚覺無主墳問題不小，為了不加重同事負擔，就利用休假時間，自己開車在善化區9座公墓踏勘，「9座公墓的每條路、每寸土地，我都實際踏過，說起來也玄，有時看到草叢樹枝無風自搖，撥草深入就找到無主墳」

方澤心表示，找到無主墳後，他會擲筊請示對方「是否願意遷往臨時塔？那裡24小時放佛經，還可以不用風吹日曬」，十之八九都會允杯同意，他當區長6年多就遷了500座無主墳。直到半年前，區內9座公墓都找不到無主墳了，他才如釋重負。