湖南長沙一名女子在一間理髮店花1萬元人民幣（約合台幣4.3萬元）辦理會員卡，剪完頭髮後卻被友人嫌髮型老氣、太醜，於是向美髮店要求退款卻遭拒絕。經協商後店家同意退掉會員卡，但要扣掉已做美髮費用，打6折後還要大約台幣20500元。店家還說，：「應該尊重藝術，國外有奢侈品牌，國內也應該有。」但髮型照片在網上流傳後引起熱議，有人對店家自稱「藝術」表示震驚。

據《東網》報導，事主李女士經朋友推薦到長沙一間理髮店進行剪燙染項目，並成為會員，為會員卡充了值。她說，剪完後覺得剪得太短，不好看，對方說這是個人眼光問題，但回家後每個人都說髮型又老又醜，讓她相當後悔。

李女士後來決定與店家溝通，希望退掉會員卡，但是店家表示要扣掉4800元（約合台幣2 0500元），這還是打完6折的價格。她覺得這種價格根本是詐騙而拒絕接受，李女士希望店家能為她把頭髮復原，並退還辦會員卡的全部費用。

該美髮店負責人楊宏對前往採訪的媒體表示，李女士髮質不好，門市有價格公示，有向她說明過，不存在強制消費和強制辦卡。他還說：「所有人應該尊重藝術，允許國外有奢侈品牌，為什麼不能允許國內有奢侈品牌？也不能說用別人的消費水準來衡量我的價值。」至於李女士實際消費，楊宏表示願意打6折，會員卡可退，但雙方仍未達成協議。

事件在微博上傳開後，網民評論稱：「本來的頭都快禿了，整成這樣算不錯了」， 「你要求高，也得看看你自己的基礎啥樣啊」，「評論好多認為剪個頭髮2000合理的，我的天，我大概是太窮了，不好意思，無法理解富人的思想」，「剪燙染折後3619，後面又給她接長了，這價格算合理」，「現在的理髮店都直接改打劫店了嗎？」「一萬塊錢就弄這破樣還好意思說尊重藝術」。