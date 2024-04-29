美國和菲律賓28日展開「肩並肩」軍演，美國將在菲律賓部署堤豐陸基中程飛彈系統。前海軍艦長呂禮詩指出，美國堤豐系統要放在濱海戰鬥艦上才能攻擊，可是解放軍無偵-8就在海南島樂東機場，其他飛機飛不到這麼高，是最大問題。呂禮詩還驚呼：WC-135「不死鳳凰」竟然來了！

美菲法海上演習進入第5天，中國大陸一連3天派出電子偵察艦「天王星號」、飛彈護衛艦「黃山號」和飛彈驅逐艦「深圳號」監控演習情形。

呂禮詩今(29日)在臉書發文直呼：美菲「肩並肩」（Balikatan）演著演著，WC-135（核偵察機）「不死鳳凰」（Constant Phoenix）竟然來了！

只見航跡圖顯示為28日晚間20時22分。呂禮詩在留言區指出「《北大西洋公約》第六條對於『歐洲或北美之一個或數個締約國之武裝攻擊，應視為對締約國全體之攻擊』是有地域限制的，英、德、法、加等國的機艦在東海、台海及南海來來去去，無非只是蹭個流量而已...（攤手」。

網友表示「訊號關掉了」、「好熱鬧啊！而且，連法國軍艦也加入了」、「地球村啦」、「反過來說，大家怕死了美國瞎整，反把大家拖下水，陪著玩玩可以，不能真幹」、「各國不會出兵啦，先出錢、裝備，最後還是不會再出了，看來俄烏戰事就醬汁了⋯」、「小艦長請問你嚇一跳，我們就完了！（呂：報告、不會，只是出乎意料...）中國大陸的無人艦真的才可怕，菲律賓完了！」

呂禮詩28日在《新聞大白話》節目直言，堤豐系統沒有雷達來源，陸軍使用時也看不到，可是如果放在濱海戰鬥艦上面，後面有一個雷達，才能夠攻擊，可是確定這樣就可以攻擊嗎？而大陸無偵-8就在海南島樂東機場，其他飛機飛不到這麼高，這可說是美軍跟菲律賓最大的問題。