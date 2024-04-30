景碩2024年首季合併營收69.94億元，季減6.61％、年增2.34％，為同期第三高。營業利益3.21億元，季減達59.06％、年減1.19％，為近4年同期低。歸屬母公司稅後淨利0.24億元，季減達93.26％、但年增達近2.06倍，每股盈餘0.05元。

由於時序步入傳統淡季、需求旺季已過，景碩先前預期首季營運將降溫。觀察本業獲利「雙率」表現，毛利率27.02％，低於去年第四季30.87％、優於去年同期23.43％，優於外資預期。但營益率4.59％，遜於去年第四季10.48％及去年同期4.76％，則遜於外資預期。

展望2024年，景碩預期在一般及AI伺服器需求帶動下，ABF載板需求可望價穩量增，BT載板則將受惠智慧手機、記憶體需求觸底回升，配合隱形眼鏡子公司晶碩營運動能看旺，看好隨著三大業務同步回溫，可望帶動營運重返成長軌道。

不過，景碩首季本業獲利及稅後淨利表現，均明顯低於外資預期。亞系外資雖認為ABF載板供需狀況改善，應有助景碩穩定產品售價，故維持「持有」評等、目標價106元不變，但仍審慎等待2大好轉跡象，包括市場供需狀況改善、消費電子及傳統伺服器的強勁復甦。