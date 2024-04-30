台股指數力守20500點之上，截至11點40分為止，加權股價指數約20522.05點，上漲26.53點，成交量為2326.82億元；OTC指數為248.83點，上漲0.11點，成交量為650.59億元。

今天盤中上市各類股以電子通路表現最佳，上漲1.82%，其次是資訊服務類股及光電類股，分別上漲0.64%及0.47%；表現較差者為造紙類股、航運類股及玻璃類股，其中造紙類股下跌1.8%，航運類股下跌1.67%，玻璃類股下跌1.47%；上櫃部分，表現最佳為營建類股、上漲1.98%，表現最差為文創類股、下跌1.42%。

就技術面來看，美國股市重啟漲勢，今天台股持續反彈，雖然盤中指數一度因獲利了結賣壓出籠而翻黑，但逢低承接買盤不弱，台股盤中指數站回20500點；4月29日台股以長紅棒直接封閉4月16日缺口，指數站上所有均線，且均線全面翻揚向上，日KD指標交叉向上後延伸，MACD指標黑色柱狀體連續減少，已經逐步逼近零軸，今天台股指數續揚，顯示台股多頭氣勢強勁，隨美國科技股財報利多，台股指數有機會挑戰前高20883點。

分析師表示，近期美國經濟數據顯示通膨陰影未除，美國聯準會何時降息仍是未定之數，美元獨強導致亞幣全面走弱，雖然4月29日日圓戲劇性由貶轉升，但在強勢美元趨勢下，亞洲各國貶值壓力仍在，對股市影響有待觀察。

不過，儘管美國聯準會降息之日是未知數，在科技公司財務公布後股價普遍表現不錯下，美股帶領台股回穩，目前台股資金有全面擴散跡象，不僅台股指數已站回到所有均線之上，且均線全面翻揚向上，資金也逐步擴散至金融/傳產及產業景氣觸底翻揚的電子股，投資人可逢低佈局半導體先進製程未漲到的績優設備股、汽車/工控相關電子股、航空觀光、金融保險、高殖利率個股等族群為主。