台南1名陳姓男子與甲女（化名）同居，但因為情緒控管問題對女友家暴，地檢署因此核發家暴令，命其不得對甲女實施身體或精神上不法侵害之行為，沒想到不到10天陳男就違反家暴令，將女友打的遍體麟傷，還將他的衣物毀損，因此他被傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。又犯違反保護令罪，共2罪，各處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，陳男與甲女前為同居之男女朋友，2人間具有家庭暴力防治法第3條第2款之家庭成員關係。陳男前因對甲女實施家庭暴力之行為，經臺灣桃園地方法院於2021年12月12日核發緊急保護令，命其不得對甲女實施身體或精神上不法侵害之行為，且其於2021年12月13日收受保護令而明知保護令內容。

2021年12月22日某時，陳男與甲女電話約好由甲女至臺南市找陳男。甲女於翌（23）日0時30分許，駕駛小客車抵達臺南市陳男住處後，旋由陳男開車載甲女外出，惟兩人因故於車上發生口角，陳男竟在車上徒手及持手機毆打甲女；嗣陳男載甲女至其友人位在臺南市安南區住處後，繼續毆打甲女；嗣於同（23）日5時許，陳男開車載甲女回住處後，兩人在房間繼續爭吵，陳男仍接續上開犯意，毆打甲女，致甲女因而受有鼻樑腫脹骨折、左臉瘀腫及擦傷、嘴唇內瘀腫、右手擦傷、右手掌傷、左膝瘀傷、左手瘀傷等傷害。

陳男因無法控制其脾氣，竟另基於違反保護令、毀損之犯意，於其房間內，接續持剪刀剪破甲女之皮外套，持美工刀割破甲女之上衣，並徒手扯破甲女之內衣、內褲，致令上開衣物不堪使用。

又於同日8時許，陳男與甲女分別開車離開陳男住處。雙方於同日8時22分許，行駛至臺南市某處，均將車輛停靠在路邊並下車，詎陳男另基於違反保護令、毀損之犯意，接續以腳踹甲女車輛，並持其自己及甲女車上之球棒猛力敲擊甲女車輛，致甲女車輛玻璃破裂、車體凹損而不堪使用。嗣經警方到場，而查悉上情。

法院審酌，被告因與告訴人發生口角而情緒控管不當，不思以和平理性方式與告訴人溝通協調，竟出手傷害告訴人並毀損告訴人物品，足見被告之情緒自制力及法治觀念均不佳，所為使告訴人留下難以抹滅之心理恐懼與傷痕，應予以非難；考量被告犯後坦承犯行，依傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。又犯違反保護令罪，共2罪，各處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

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