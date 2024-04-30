運將不惜暫停車道、違停紅線，就為了要引領不慎走入車道的視障人士。

這樣紅線違停才是值得被容許！有多元計程車的運將，日前行經台北市中山區林森北路時，發現前方車輛紛紛減速並繞開，此時他才發現，原來有視障者走到車道上，他便趕緊將車站停車道上，趕緊引領對方走到騎樓下等待，接著他將車違停路旁紅線，再去攙扶視障者過馬路；超暖心動人的一幕也讓網友大喊「原po太暖，看到他走到馬路中，我冷汗都流下來了」、「感動落淚，好人一生平安」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段3分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市中山區林森北路上，有駕駛日前行經該路段時，發現前方車輛紛紛減速，向內車道閃避，原來是有位視障人士不慎走到車道上，他便打起雙黃燈，並且走下車去將視障人士引領至騎樓下等候。

接著，駕駛又上車將車倒後退違停在紅線上，並再度下車牽引視障人士在路旁等候過馬路，等了將近2分鐘綠燈亮起，便慢慢地牽著對方過馬路，隨後便趕緊跑回來把車開走。

據悉，原來這駕駛是位多元計程車的運將，當天他在林森北路上遇上視障者走入車道，當下的他便選擇將車暫停車道中間當掩體，然後再將視障者引領至安全的騎樓下，他也說，這位視障者因為聽手機導航的指示，才不慎走入車道上。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「像這樣的紅線違停才是值得被容許的，一堆貪圖自己方便就是不應該的，謝謝好心的駕駛」、「感謝原po，這個國家真的應該要更完整視障人士的基本設施，如果可以也希望各位在能力可及範圍內多幫助弱勢者」、「原po太暖，看到他走到馬路中，我冷汗都流下來了」、「希望沒被檢舉！哥你最帥了」、「看了，感動落淚，好人一生平安」。