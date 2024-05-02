10位猛男在台上大秀壯碩身材。（寬宏藝術提供）

韓國18禁人氣音樂劇《WILD WILD》帶著全新主題「After Party」來台，本月將在北高演出共10場，今（2日）製作人崔理事率10位猛男演員出席彩排記者會，被問及有沒有遇過印象深刻的觀眾時，李國榮透露，曾遇到三代同堂一起來看演出，李熙中也大讚台灣觀眾的歡呼聲每次都讓他覺得非常震撼和感動。

問及體脂率，柳志翰透露目前3％，但他笑說自己其實不怎麼忌口，「所以要靠運動來減肥，通常一天固定胸和腹部運動，隔天專注在背部的運動」，朴道鏡作為剛加入的新人，體脂落在8％至10％，「因為團員們體格都太好了，成為維持好體格的動力」，並笑說，因為台灣有太多美食，「既然吃了這麼多，我應該要做更多運動來消耗熱量」。

而演出過程中也有與觀眾互動的環節，魯晉旭笑曝，有時在演出會流很多汗，「這時遇到有些觀眾會特別幫我擦汗，露出我很辛苦的神情，這時會對這樣的觀眾有點心動的感覺」。最後，崔理事不忘為地震災情哀悼，直言在台灣發生地震後來台表演，感到非常不好意思，「在準備演出時，因為演出是歡樂的，但想到災情就有點困難。」

至於團員公認身材最好的是誰？李熙中霸氣說：「如果是以身材的話，我覺得是李國榮身材最好，演出時才以C位來演出，最有魅力則是我，因為男人就是要有自信。」金士烘也笑回：「我覺得身材最好的是李國榮，最有魅力是柳志翰，因為比我年紀大的就是他們，所以指名他們。」

活動將於5月3日至6日在台北登場，5月25日至26日移師高雄舉辦，更多活動詳情請洽寬宏售票系統、萊爾富、OK便利超商。