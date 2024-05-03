台美21世紀貿易倡議協定第二階段第二次實體談判在經過5天會議後，於今下午結束，雙方談判代表進行長時間馬拉松式會議，行政院政務委員鄧振中透露，本次談判過程中，我方非常強調，希望美國趕快核准台灣輸美國的加工肉品，還有鳳梨以及芒果，都是需要分散市場，都已經向美國提出申請，盼美方能加快程序。

行政院經貿談判辦公室3日於經貿談判辦公室第一會議室舉行「臺美21世紀貿易倡議實體談判會議後說明記者會」，政委鄧振中（右）主持，經貿辦公室副總談判代表楊珍妮（左）出席。（鄧博仁攝）

鄧振中表示，美方則相當重視，如何制止強迫勞工，以及對於遠洋漁工的保護方法，我們有很完整的行動計劃，也花很多時間解釋，這禮拜討論並沒有完成所有協定的文字，還有很多的工作，但已經有很好的基礎，代表團明、後天陸續會回去華府，接下來會繼續跟美方溝通，期許盡快把第二階段協議達成。

鄧振中指出，出口到美國的產品，尤其是農產品外銷申請，全世界都有個現象就是審查時間很長，而且要求的資料很龐大，就像之前的芭樂，在美國是很受歡迎的，但是從申請到許可，一共花了10年的時間，不希望這件事情發生在鳳梨芒果上。

鄧振中表示，因為這些農產品是受到中國大陸的經濟脅迫問題，所以有急迫性找到新的市場，雖然日本、澳洲、紐西蘭市場逐步打開，但美國也有相當的進口量，是從不同地方進口，我們對於國內的芒果鳳梨有很大的信心，希望美方加速審查，這是美國農業部執掌無法告訴我們什麼時候批准，但是從總統院長都很關心，相信美方會清楚收到訊息，也會不斷催促美方希望早點有結果。

至於期程方面，鄧振中表示，談判很難確定期程，沒辦法預計整個協定什麼時候可以完成，不過雙方都有意願希望可以盡速達成，但必須確定的文字和解決的問題都是要解決後才能有簽署協定的可能。