台啤5日在板橋體育館開打的SBL總冠軍賽G2，靠著菲爾斯23分、10籃板，蓋比也拿20分、11籃板及5火鍋，最後以64比58氣走裕隆納智捷，也把5戰3勝制的總冠軍賽戰績，扳成1比1平手，雙方G3將於9日續在板橋體育館進行。

裕隆則以布蘭登21分、13籃板、8助攻、3抄截與3火鍋的接近大三元表現最為優異，藍少甫也拿15分，東方譯慷12分，不過G1轟下21分的40歲老將周士淵，今天全場投7中0，含三分球投3中0，得分也掛零。

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