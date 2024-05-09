33歲大陸女星徐冬冬擁有E級好身材，被封為「大陸第一美胸」。去年8月她和大她15歲的前男友、星二代尹子維復合，近期更已經與男友申請結婚；如今她在社群上曬出男友視角照，同時曝光她素顏的真實狀態。

徐冬冬8日在微博發文寫下：「男友視角…這次你終於拍得還不錯，很喜歡自己現在手臂肉肉的」並標記男友的帳號。照片中，徐冬冬放下一頭烏黑長髮，戴著黑框眼鏡，臉上無任何彩妝，穿著白色背心搭配吊帶褲，即使未刻意展現身材，傲人的上圍曲線依舊藏不住。

徐冬冬8日在微博發文曬出多張男友視角照（圖／擷取自徐冬冬微博）

事實上，擁有火辣身材的徐冬冬，自她出道以來話題總是圍繞在她的身材上，雖她曾因網劇《餘罪》中因飾演大哥的老婆受到關注，進而被導演王晶相中，接連演出電影《王牌逗王牌》、《澳門風雲3》，但仍沒因此竄紅。直到沈騰邀約她拍攝《西虹市首富》，飾演「冷萌女特工」莎莎，才讓徐冬冬嘗到爆紅的滋味。

徐冬冬憑藉演出《西虹市首富》走紅。（圖／擷取自微博）

至於感情方面，徐冬冬與尹子維曾公開交往1年多，後傳出因結婚一事理念不合分手，但去年尹子維發文，坦言對徐冬冬仍有舊情，沒多久後兩人便宣布複合，近期更已經申請結婚，最晚5月將會舉行婚禮；對此，徐冬冬表示，兩人婚禮不收紅包，之後打算在她家鄉哈爾濱辦流水席，接著飛往洛杉磯辦小型婚禮，最後到香港跟親友聚餐慶祝。