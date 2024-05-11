台語歌王李明洋在五一勞動節假期時，受邀前往位於新加坡附近的巴淡島演唱，該地由新加坡落地再搭船前往較近，到了現場才發現他在所有星、馬、印歌手中擔任壓軸，且當晚湧入2萬名觀眾；李明洋一連送上10首金曲，唱到讓他在南洋爆紅的〈切切咧〉更是萬人大合唱，外加一起比手勢舞，讓李明洋嗨到加碼點歌橋段，全場安可聲不絕於耳長達10分多鐘。

李明洋感動說：「現場有兩座台北小巨蛋那樣多的粉絲呼喊著我，實在太感動了！」李明洋也透露今年會有舉辦大型巡演的計畫，近期他不但為許多新人製作唱片，自己的新專輯也緊鑼密鼓趕工中，期待很快與粉絲以樂會友相見歡。

李明洋與粉絲合照。（圖／安吉莉傳播提供）

演出時發生有趣插曲，一名男粉絲衝上台賽給偶像一包特大號的紅包，一打開居然裡頭是2千萬印尼盾，讓李明洋頓時眼冒金星，直呼不敢收！後來得知折合台幣約合新台幣4萬元，但還是很大一筆數目，讓他只拿紅包袋心領，也熱情與該粉絲在台上玩自拍大頭貼，謝謝他這麼盛情。此外，熱情洋迷也紛紛送上當地最火紅的榴槤，但李明洋本人不太吃榴槤，但妻子夏欣愛得不得了，連續幾天大啖奇香榴槤，頻呼好吃。

李明洋今年初接下中華茶藝協會理事長一職，加上演藝事業忙得不可開交，他是歌壇和茶壇公認的行家級收藏家，對普洱茶有深入研究。先前他因工作忙碌而推辭了數次，也因自認「茶海無涯」督促自己還要多學習而謙讓，但在歷任理事長和會員的肯定下，讓他最終只能當仁不讓，終於首肯接下理事長一職。