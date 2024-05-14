老字號建築業良茂建設董事長陳春茂的良福集團，今年創辦屆滿30週年，今（14）舉辦記者會，集團董事長、良茂建設董事長陳春銅表示，2023年營業額達28.8億元，目標今年將突破30億元；集團更宣布，整合五大事業群、八大品牌，釋出上百職缺，高薪招兵買馬。

良福集團致力於物業管理服務，旗下包括有：良福保全綜管事業、全國保全科技、良友科技、雷德曼物業、新富營造工程等五大事業體，涵蓋綜合物業管理、保全服務、保全科技、營造修繕等事務。

良福集團董事長陳春銅表示，最初良福是因應良茂建設的需求而成立，30年後的今天，在良茂大傘呵護下成長的良福幼苗，如今已成長茁壯、枝繁葉茂，足以成蔭守護並回報良茂；我相信下一個30年，良福會有更大的成長。

良福集團1994年成立「良福公寓」，從最初大樓管理員時期的傳統式服務起家，因應服務需求，1999年成立「良福保全」秉持符合法令規範及專業分工原則，進入綜合管理服務2.0時代。

隨著科技發達與時代進步，物業管理服務結合影像傳輸與定位技術，加上4G、5G、IｏT技術的成熟導入，於2001年成立「全國保全科技」、2002年成立「良友科技」，集團物業管理服務邁入科技發展科技輔助3.0時代。

良福集團表示，為擴大服務範圍並將服務再升級，2017年成立雷德曼保全與公寓、2021年成立新富營造工程、2021年成立雅緻國際物業，整合集團多元化的資源，讓物業服務再加成。

良福集團表示，2013至2023年，近10年間營業額成長145％，平均每年維持15％以上的營業成長；2023年營業額已達28.8億元，其中樓管(含物業、駐衛保全人力)占91.32％、系統保全5.4％、良友科技2.82％、新富營造工程0.46％。

在良福集團創辦30週年之際，集團董事長陳春銅宣布，全面邁向多元永續物業服務4.0。

良福集團執行副董事長郭永宗表示，良福集團將全面接軌全球ESG趨勢，迎接全新的整合服務時代，提供專業分工、強調無人化管理的智能社區，並著眼都更社區的共享經濟規劃，以及解決公寓大廈經常忽略的長期修繕問題，『多元』、『永續』、『共享』、『服務整合』將是良福積極投入發展的目標。