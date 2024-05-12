台北捷運公司30週年，於捷運中山藝文廊推出30周年回顧展「穿越北捷，三十而立」。民進黨台北市議員陳怡君發現，展示牆文宣包含馬特拉撤離事件、納莉風災淹水事件及跨年電扶梯跌傷事件等，未凸顯城市格局與自信。北捷回應，30周年回顧展分2檔期，目前以困境中成長為重點，7月起展覽則以安全、服務和品質為主軸布展。

陳怡君指出，北捷30周年回顧展中的展示牆文宣，包含「馬特拉撤離事件」、「納莉風災淹水事件」的慘況、「跨年電扶梯跌傷事件」、「文湖線通車初期」的交通混亂潮、「521隨機殺人事件」及「從SARS到COVID-19」等，讓人覺得「災難重重」，北捷帶來通勤族方便及觀光經濟效益，卻沒拿出城市應有的格局和自信。

她建議，北捷可以藉回顧展，宣傳捷運工程人員的辛苦、北捷沿線風光明媚的景色，或甚至曾有新人在北捷拍婚紗照等溫馨、正面的事件，否則國外遊客經過，不免認為捷運多災多難，易淪為負面宣傳。

陳怡君也接獲遊客陳情，想前往官方直營捷運商品館購物，但不僅站務人員不清楚地點，中山店更沒有招牌、沒有門面，猶如流動攤販，台鐵便當店面還會精心設計車廂樣態的店舖，讓旅客來往清楚可見，北捷實在相形失色。

北捷說明，30周年回顧展分2檔期，目前展覽主題為「穿越北捷，三十而立」，說明30年來遭遇的困境，困境中成長，成為未來發展奠定的基礎，7月起主題則為「不只捷運，更是美好生活」，以安全、服務和品質為主軸，說明北捷近年經營績效，含多角化商業經營模式。

北捷指出，官方直營捷運商品館位於旅運量大的轉乘車站，並依各場域空間及特性，規畫固定專櫃或簡易櫃，台北車站店及中山店則因應現場人潮動線，採可移動式花車，以利隨時調整，未來將朝固定專櫃型式進行設計。