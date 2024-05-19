知情人士表示，OpenAI已解散該團隊，部分成員將被分配到公司其他單位。

OpenAI共同創辦人蘇茲克佛（Ilya Sutskever）與機器學習研究員雷克（Jan Leike）14日相繼宣布離開OpenAI。兩人負責領導Superalignment團隊。

OpenAI去年7月宣布成立Superalignment，該團隊將專注於「科學與技術突破，以引導與控制比人類更聰明的AI系統」。OpenAI當時承諾，未來四年內將投入20％運算能力至該計畫。

但消息人士透露，該團隊的資源請求經常遭到OpenAI拒絕，導致該團隊難以做事。

雷克17日在X社交平台上表示：「我加入OpenAI，是因為我認為這間公司是進行這類研究的最佳地點。但我與OpenAI高層對於公司優先要務的想法分歧已有一段時日，目前已到達臨界點。」