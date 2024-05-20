包裹內夾藏10公斤K他命，初估若流入市面可供3萬人次吸食。（南部打擊犯罪中心提供／袁庭堯高雄傳真）

販毒集團將10公斤K他命塞在報廢軸承管徑中，利用國際小型包裹申報通關，海關發現包裹物品價值遠不及國際高額運費起疑，X光機一掃果然截獲毒品並通報刑事警察局。歷時多個月跟監，專案小組蒐證逮獲林姓主嫌及收貨車手，全案依毒品防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

海關日前發現5件來自德國的包裹異常，以X光機進行掃描後，發現包裹內竟夾藏10公斤K他命，立刻通報刑事警察局，由南部打擊犯罪中心召集相關單位組成專案小組偵辦。

警方發現，有運毒前科的林男刻意將K他命粉末裝填進塑膠水管塞入一批報廢的機械軸承中空部位，利用國際小型包裹申報通關，企圖躲過Ｘ光機檢查。

但海關機警發現，包裹內物品價值遠不及高額的國際運費，特地針對該批貨品反覆檢視，利用X光機掃描後果然揪出毒品。警方會同海關人員使用砂輪機、鑿子等工具取證，過程火花迸射，還灼燒專案小組成員制服，查扣的10公斤K他命，初估若流入市面可供3萬人次吸食，危害社會甚鉅。

專案小組歷經數月跟監蒐證，一舉逮獲負責收貨的車手，發現背後操控運毒的林男去年早已入獄，刻意高價雇請車手出面取貨，企圖製造斷點，全案警詢後依違反毒品危害防制條例，移送橋頭地檢署偵辦。