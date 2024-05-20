樹德科大會展系與喜徠化妝品公司共同舉辦的「2024 Framesi時尚街拍暨短影音創作大賽」20日舉行高中職攝影組頒獎，前三名得主分別來自嘉義家職、高雄三信家商及立志中學。

金獎《科技動感》由嘉義家職時尚造型科學生莊宇仙同學奪得，其創作利用人物結合老舊電視拼接，並配合幻麗燈光，展現柔順的秀髮，獲得評審青睞。

銀獎《認真》由三信家商餐飲科學生胡彥宇獲得，評審認為該生得獎事蹟拍出手沖咖啡師的專注與熱情展現。從挑選咖啡豆、研磨咖啡粉到倒水沖泡，每個步驟都展現其對咖啡的熱愛與專業，更蘊含了對生活的用心與熱情。

銅獎《陽光魅影》由立志中學資料處理科學生賴姵錡、李權宸、蘇婇瑄共同創作，評審認為吸睛之處在於捕捉了陽光下少女的獨特魅力。融合了陽光的溫暖和少女的優雅。攝影師巧妙運用光影和構圖，呈現出一種令人心動的情感和美感。

樹德科大副校長郭輝明出席頒獎典禮時表示，該校非常重視產學合作，因為這是重要的能量累積，也是學生畢業前與職場接軌的體驗機會，透過到企業做不同階段的體驗，從初級、中級深度體驗，擴大視野，除了恭喜所有的得獎者，也鼓勵大家再接再厲，展現追求卓越的企圖心。