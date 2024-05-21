寧夏黨委副書記張雨浦20日表示，數位經濟作為寧夏發展的優先選項，已建成大陸西部唯一的算力和互聯網交換「雙中心」，已有亞馬遜、中國移動、美團、西雲等100多家企業在寧夏建立了數據中心或者應用資料中心作為資料儲備。