寧夏│聚焦數位經濟 全力打造西部雙中心 03:352024/05/21 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寧夏黨委副書記張雨浦20日表示，數位經濟作為寧夏發展的優先選項，已建成大陸西部唯一的算力和互聯網交換「雙中心」，已有亞馬遜、中國移動、美團、西雲等100多家企業在寧夏建立了數據中心或者應用資料中心作為資料儲備。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寧夏│牛奶班列 第二季起加開三條 寧夏｜黃河水利項目 總投資額攀升至近千億元 寧夏｜汽車報廢換新 最高補貼人民幣1萬元 #寧夏 #數位經濟 #雙中心 #黨委副書記 #張雨浦 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣東│2025年廣州數位經濟占GDP比重達15％ 03:222024/05/17 財經 北京｜2023年數位經濟 占生產比重42.9％ 03:222024/04/15 財經 《國際金融》匯豐看旺東南亞數位經濟 提供10億美元貸款基金 13:382024/03/27 財經 陸9部門聯手加快數位人才培育 3年支撐高品質發展 11:172024/04/17 兩岸 寧夏夜市1美食3.6顆星 卻爆多人排隊！饕客讚：值得吃 10:412024/03/25 生活 寧夏青銅峽市貨車與小客車相撞 致9死2傷 12:482024/05/09 兩岸 陸人社部：第一季新增就業303萬人 113萬人實現再就業 12:122024/04/23 兩岸 明日之星！陸80後正廳級幹部 集中省級共青團一把手 10:332024/03/15 兩岸 台北人最愛夜市前3名出爐！網不服：第1名只能冬天去 10:172024/03/13 生活 他逛台北1夜市喊「超雷」 列3缺點批：最爛夜市 08:282024/03/16 生活 羅智先：投資Yahoo電商是為驅動數位經濟 19:232024/03/15 財經 燒烤店佔騎樓太困擾 冰店怒檢舉！他竟拿椅子砸店畫面曝 14:432024/04/10 社會 科技股漲多開始跌了怎麼辦？ 外資瞄準這類概念股 18:382024/04/15 財經 台北1夜市「失去陸客」才變好？內行人打臉曝真相：一直都很頂 19:022024/02/26 生活 Google台灣第二辦公大樓啟用 蔡英文、侯友宜親臨祝賀 16:482024/04/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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