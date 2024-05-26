中國外交部26日官網公告，當地時間26日下午，大陸國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間，會見韓國三星集團會長李在鎔。他表示，三星對華合作是中韓兩國互利共贏、合作發展的一個生動縮影，希望兩國企業圍繞高端製造、數位經濟、人工智慧、綠色發展、生物醫藥等新領域深挖合作潛力，推動中韓經貿合作不斷提質升級，強調中國大市場將始終向外資企業敞開。

李強表示，經貿合作是中韓關係的壓艙石。中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，已經形成你中有我、我中有你的利益共同體。三星對華合作是中韓兩國互利共贏、合作發展的一個生動縮影。隨著兩國經濟持續發展、新興產業不斷湧現，合作的前景將越來越廣闊。

李強表示，希望兩國企業圍繞高端製造、數位經濟、人工智慧、綠色發展、生物醫藥等新領域深挖合作潛力，推動中韓經貿合作不斷提質升級，更好實現合作共贏。他說，外資企業是中國發展不可或缺的重要力量。中國大市場將始終向外資企業敞開。

而中國將穩步推進制度型開放，進一步擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，積極解決企業的關切和訴求，提供更優質的營商環境，讓更多外資企業更安心、放心地在中國投資發展。歡迎三星等韓國企業繼續擴大對華投資合作，分享更多中國新發展帶來的新機遇。

李在鎔則介紹三星集團在華投資合作情況，感謝中國政府為三星在華生產經營提供的大力支持，表示三星將堅持在華發展，致力於做中國人民喜愛的企業，繼續為韓中互利合作作出自己的貢獻。