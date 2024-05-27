日本共同社報導說，日本首相岸田文雄、中國國務院總理李強、韓國總統尹錫悅27日在韓國首爾舉行三國首腦會談。對地區和平與繁榮肩負重要責任的三國共享了在廣泛領域推進合作的決心。三國就加速2019年起中斷至今的中日韓自由貿易協定（FTA）締約談判達成了共識。此外商定，積極努力推動政治解決朝鮮半島問題。

這是自2019年12月以來，時隔約4年半再次舉行中日韓首腦會談。三國首腦發表了寫入會談成果的聯合宣言。

圍繞FTA，聯合宣言中寫入「為實現自由公平且高質量的中日韓FTA，將繼續展開旨在加速談判的討論」。岸田在會談上表示，「包括高級別標準在內，願就面向未來的FTA應有模式交換意見。」李強在會談後的聯合記者會上表達了推進FTA締約談判的意願。中方重視FTA談判重啟。

岸田在聯合記者會上稱：「再次確認了朝鮮無核化與朝鮮半島的穩定符合中日韓共同利益。」他表示朝著立即解決朝鮮綁架日本人問題尋求了支援，並獲得理解。

岸田在會談時指出，中日韓對全球穩定與繁榮肩負的責任加重，強調「必須發揮智慧擴大三國合作，引領國際社會走向協調，而非分裂與對立」。

圍繞維持自由貿易體制，李強表示應反對保護主義和經濟脫鉤。李強表示要促進世界多極化並反對陣營化，意在牽制美歐主導的對華包圍圈。

聯合宣言中確認將定期舉行中日韓首腦會談和部長會議。2025年起的兩年定為「中日韓文化交流年」，並提出目標稱到2030年底，力爭實現3萬人參加大學間交流項目、4000萬人通過旅遊等展開交流。宣言中還寫入在傳染病、少子老齡化和科技領域等展開合作。