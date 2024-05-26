新華社引述李強表示，中方願同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智慧、生物醫藥等領域合作。

此外，中國將進一步擴大市場准入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來中投資興業。雙方要活躍開展地方、教育、體育、媒體、青少年等交流，持續增進民眾相互理解和友誼。中方願同韓方加強多邊領域溝通協調，共促地區和世界和平發展。