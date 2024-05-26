新華社引述李強表示，中方願同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智慧、生物醫藥等領域合作。
此外，中國將進一步擴大市場准入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來中投資興業。雙方要活躍開展地方、教育、體育、媒體、青少年等交流，持續增進民眾相互理解和友誼。中方願同韓方加強多邊領域溝通協調，共促地區和世界和平發展。
中國國務院總理李強26日下午在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見韓國總統尹錫悅。李強指出，中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，經貿合作基礎扎實、潛力巨大，雙方要攜手開拓新領域、拓寬合作面，共同搶抓更多發展機遇，抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化，維護兩國和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。
新華社引述李強表示，中方願同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智慧、生物醫藥等領域合作。
此外，中國將進一步擴大市場准入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來中投資興業。雙方要活躍開展地方、教育、體育、媒體、青少年等交流，持續增進民眾相互理解和友誼。中方願同韓方加強多邊領域溝通協調，共促地區和世界和平發展。
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