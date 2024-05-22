國家運輸安全調查委員會祕書室主任李有智，因運安會2020年外包勞務採購案，由昱藤公司得標，派駐王姓司機至運安會駕駛公務車，明知王出勤及加班不實，卻指示黃姓組員包庇，並不實驗收，不扣減昱藤公司價金，涉嫌圖利昱藤公司1860元不法利益。台北地檢署22日依圖利罪起訴李、黃2人，並以2人圖利金額極微，請法院減輕其刑。

另昱藤公司吳姓出納、王姓司機涉偽造文書罪部分，檢方給予2人緩起訴處分。

檢方調查，運安會2020年辦理2020年外包勞務採購案，由昱藤數位人力資源服務公司（已解散）得標，昱藤另與王男簽訂勞動契約，約定自2020年7月20日至12月31日止，由昱藤公司派駐王至運安會駕駛公務車。

運安會祕書室黃姓組員，負責管理王男勤務，王男薪資係依據王在運安會出勤及加班時數計算，王如需請假，須經運安會同意。

但2020年7、8月間，運安會祕書室主任李有智，指示黃姓組員在司機請假時，不要對昱藤公司扣款，並在出勤加班表上寫正，但王2020年9月18日、11月16日請假，卻在李有智等人指示下，不實填寫全日出勤，並由李、黃2人審認驗收，昱藤公司再向運安會請款。

李明智未依規定對昱藤公司扣減2020年9月未出勤之8小時契約價金1033元、未派代理之違約金207元、2020年11月未出勤4小時契約價金517元、未派代理之違約金103元，總計圖利昱藤公司1860元。案經廉政署移送偵辦。