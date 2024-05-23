台糖台北會館日前取得「銅級環保標章旅館」認證，台糖公司為鼓勵民眾一同做環保，推出千元入住優惠活動，遊客只要在6月底前指定入住台糖台北會館的「環保房」，四人同行平日每人最低只要1千元，就可入住熱門的西門町商圈。

台糖台北會館6月推千元入住優惠。（圖／台糖公司）

台糖台北會館在今年三月正式取得「銅級環保標章旅館」認證，而為鼓勵旅客一同加入做環保的行列，台糖推出「環保房」千元入住優惠活動。台糖公司表示，為邀請旅客做環保，即日起至6月30日台糖台北會館推出環保住宿優惠專案活動，2人入住只要2600元，假日多200元，平均每人不用1500元。台糖也說明，越多人入住就能享越多優惠，以4人房為例，平日每人只要花費1000元即可住進西門町，還附贈吃到飽的自助式早餐。而購買台糖高地小農咖啡及台糖寡糖乳酸菌等產品，還有客房專屬優惠價。

台糖公司補充，台糖台北會館積極配合北市府推動永續觀光及綠色旅遊政策，推動綠色採購、綠色行銷、落實節能、節水、減低廢氣與廢水排放等汙染防制措施，並宣導減少使用一次性備品，以達到環保旅館標章查核的標準，成為臺北市13家環保標章旅館的其中1家。

台糖公司強調，台糖秉持環境永續發展的策略經營旅宿業，除台北會館外，台糖花蓮旅館、台糖柳營尖山埤渡假村，以及台糖長榮酒店皆是取得環保標章認證的旅館，台糖歡迎旅客一起重視與響應環境永續的旅遊型態。