AI霸主輝達在22日美股盤後交出超級亮眼的成績單，再次確認其在AI市場的主導地位。23日一開盤，輝達股價暴衝，迅速飆破1000美元大關，早盤一度來到1047.27美元，漲幅逾10%。輝達股價狂飆，帶動以科技股為主的那斯達克指數與標普500指數再創新高。但道瓊工業指數早盤下挫逾200點，主要受到美國聯準會（Fed）公布的5月會議紀要重燃升息隱憂所影響。

截至台北時間23日晚間10點40分，道瓊工業指數下跌227.48點（或0.57%），暫報39443.56點；那斯達克指數上漲122.06點（或0.73%），暫報16923.60點；標普500指數上漲11.02點（或0.21%），暫5318.03報點；費城半導體指數上漲68.37點（或1.33%），暫報5195.18點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果跌0.86%，谷歌母公司Alphabet小跌0.49%，微軟小漲0.46%，亞馬遜小跌0.12%，臉書母公司Meta小漲0.26%。半導體類股方面，超微跌2.13%，台積電ADR漲1.04%，聯電ADR小跌0.40%。

資產管理公司Close Brothers投資長Robert Alster表示，「對於任何懷疑AI與供應鏈成長正在消退的人來說，輝達的業績、基調與指引完全反駁了這一論點」。