桃園市新南路一段往蘆洲方向，在22日傍晚6時許，發生一起機車追撞事故，這起事故主要是因為前方有女學生違規穿越馬路，騎士緊急煞車，加上後方沒保持安全車距導致，這整個過程被騎士的行車紀錄器拍下，沒想到這名女學生在車禍發生後，只冷漠地回頭看了一眼，就默默離去了，真是讓人覺得傻眼。

女學生違規過馬路時，完全沒有看來車，是聽到喇叭聲才抬頭，但是並沒有停下的動作，持續違規穿越馬路。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

這段行車紀錄器被PO在昨天被PO上《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》從影片中可以看到，這名女學生，過馬路時根本沒有在看來車，是因為聽到喇叭聲才抬頭看來車，然後一臉冷漠地繼續過馬路，根本沒有覺得自己是違規的一方，結果就造成後方機車的追撞事故，還好追撞的狀況不嚴重，只看到一隻手機默默地噴出躺在冰冷的馬路上。

因為女學生的行為，害後方機車追撞，女學生只冷漠地回頭看一下，後方騎士的手機因為撞擊噴飛到馬路上。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

而網友看到這段影片，紛紛留言表示：「她還小，千萬不要放過她」、「那個行人是有責任的，要報警把她找出來」、「再過幾年如果幸運沒被收走，等她開始騎車開車，又是另一個故事的開始」、「有斑馬線不走的89妹，還一臉怎麼了？」、「就這樣慢悠悠地走掉了」、「我已經傳給學校了，就看學校如何處理」、「行人亂走結果倒霉的都是別人」。