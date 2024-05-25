由唐在揚製作、黃常祚執導的大愛電視正在拍攝的《血拾人生》，劇情描述4位血癌患者抗癌過程中面臨的親情、愛情、友情及面對自我的難題，全劇24日殺青。而繼宋偉恩為戲落髮後，張睿家也不計形象為戲剃光頭，這是他出道20年來，也是近40年人生的頭一回。

張睿家在《血拾人生》飾演宋明傑，陪著魏蔓飾演的老婆、血癌患者李亞倪一起抗癌。張睿家說很喜歡他們夫妻的故事，對宋明傑的角色很有共鳴，所以沒有任何猶豫就決定剃光頭，「但也覺得能為愛的人落髮，也是需要很大的勇氣，這是展現要陪伴對方一輩子的決心，也是故事裡最動人的地方」。

張睿家為戲落髮。（圖／大愛台提供）

宋明傑與李亞倪夫妻同心抗癌的真實人生故事在網路都可搜尋得到，宋明傑是個樂觀、真誠，有耐心和包容心的人，張睿家說宋明傑與他相似的地方就是樂觀，對任何人都很真誠；不同的是宋明傑比他勇敢，能在絕望中願意付出一切，這是非常不容易的選擇，「也是我在這部戲學到和需要學習的地方，為愛而闖！」為詮釋宋明傑，張睿家在表演上相對更加細膩，隨時要注意老婆身體的狀況，或是在對話過程中，瞭解她內心深處的感受，這是身為照顧、陪伴、傾聽者，需要有的特性。

張睿家為戲落髮。（圖／大愛台提供）

張睿家為戲落髮。（圖／大愛台提供）

這是張睿家第一次接拍大愛電視真人真事的紀實劇，「拍戲之後才發現，原來最大的不同，就是真實的故事居然比《血拾人生》還慘！從沒想過居然會有人同時得急性淋巴性和急性骨髓性白血病，我以為是故事改編設定的角色，結果真的有此人，這也讓我們更要把真實故事呈現出來，讓在這世界上還身處在這樣病痛的人看到。希望能帶給你們希望和盼望，相信堅持奮戰到底，一定會戰勝的，《血拾人生》會與你們同在」。

張睿家劇中為罹癌的太太魏蔓落髮、陪她一起光頭。（圖／大愛台提供）

張睿家也有感而發地說，生命是很脆弱的，在我們有限的歲月裡，要好好把握和珍惜身邊的人，不管好的或不好的事發生，都要學習用正面積極的態度去面對，雖然會有喜怒哀樂，但卻能成為生命中的養分，「這就是人生！就讓我們好好享受生活吧！」