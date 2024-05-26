俄羅斯外交部條法司司長穆西欣（Musikhin Maxim Vyacheslavovich）表示，包含俄羅斯、丹麥、加拿大、挪威、美國的「北極五國」討論涉及北極大陸棚有關問題的聯繫已中斷。另外，俄外交部也表示，俄方認為《聯合國海洋公約》有關北極的條款不可能終止。

2023年12月，美國曾單方面宣布擴大北極地區，包括北極和白令海大片區域的外大陸棚主權要求，引起俄羅斯抗議。俄羅斯稱美國這種單方面的做法是不可接受的，甚至可能導致緊張局勢加劇。

穆西欣日前接受據俄衛星通訊社訪問時表示，「此前，被稱為北極五國的俄羅斯、丹麥、加拿大、挪威、美國的機制，共同討論了與大陸棚有關的問題，消除了擔憂，並相互通報準備採取的措施。」

不過，穆西欣介紹說，「目前這個機制已不存在，北極議題的聯繫已中斷，對此需要指出的是，中斷聯繫不是我們提出的。」他強調，「問題不在我們。」穆西欣解釋說，事實上，美國和其他西方3個國家的代表自願放棄了「以可信方式討論」這些嚴重問題的機會。

穆西欣也提到，1982年的《聯合國海洋公約》有關北極的條款不可能終止。

今年年初，有媒體報導，稱為保護國家利益，俄羅斯可能重新考慮退出《聯合國海洋公約》有關北極的部分。談到該問題時，穆西欣指出，「俄羅斯外交部當然只表述國內協商後的正式立場」，用他的話說，「這並不意味著專家層面不能討論和不同意見」。

穆西欣強調，「至於在特定地理區域，即北極地區停止執行《聯合國海洋公約》條款，從國際條約法的角度來看，這是不可能的」。他補充說，「許多條款，包括構成使用北方海路的法律制度基礎的條款，都是以1982年《聯合國海洋法公約》為基礎的」。