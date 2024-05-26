有的男生喜歡可愛的女生，有的偏好喜歡成熟的女王，男生們對自己的另外一半的要求，就像蘿蔔青菜，各有所愛，《搜狐網》分析12星座真心喜歡的類型，其中高冷不苟言笑的天蠍男，很容易被有親切的羯女所打動，能成為一拍即合的拍檔。

▌牡羊男VS.巨蟹女

牡羊是很開朗活潑但缺乏毅力的那種男生，他們對許多事情很有熱情，但是經常半途而廢，而巨蟹女是那種很有韌性的女生，所以雙方互相吸引。

▌金牛男VS.摩羯女

金牛最喜歡、最崇拜的類型就是獨立，而且能夠靠自己本事賺錢的女生，所以金牛男最中意摩羯女。

▌雙子男VS.射手女

雙子喜歡無拘無束的感覺，喜歡沒有規章制度的生活，當然，他們也不是沒有底線的人，這樣的他們就很喜歡射手女的生活方式。

▌獅子男VS.金牛女

金牛女直來直去，想說什麼就說什麼，也很擅長調整人多的氛圍，並且在這樣氛圍當中很融洽地融合進去，這對於獅子來說，是非常欣羡的一種能力。

▌巨蟹男VS.水瓶女

巨蟹男性格比較傳統，做事一板一眼，是很有規矩的男生，但他們喜歡的恰恰就是那種很有魄力、做事很果斷的女生，而水瓶女正是巨蟹男中意的類型。

▌處女男VS.射手女

處女男是比較細心、做事很講究周到的男生，他們喜歡那種很有氣質、很有感染力的女生，而射手女正符合處女男的要求。

▌天蠍男VS.摩羯女

天蠍男性格比較高冷、不苟言笑，跟周圍人的關係比較疏離，而能打動他們的女生正是那種很有能力、很親和的女生，就像是摩羯女一樣。

▌天秤男VS.處女女

天秤男不喜歡別人指手畫腳，喜歡自己做事，他們中意的女生也是那種跟自己有同樣愛好、很能理解自己的類型，而處女女非常包容、體貼人，正是他們所欣賞的女生。

▌摩羯男VS.巨蟹女

巨蟹女非常懂得持家且善解人意，對於摩羯男來說是非常互補的對象，而且還非常有想法，能夠給為摩羯男帶來一些想法。

▌射手男VS.雙子女

射手男欣賞非常優秀、很有領導風範的女生，就像雙子女在事業上很有進取心、很喜歡競爭，所以很受到射手男的仰慕。

▌水瓶男VS.天蠍女

水瓶男的性格大刺刺，為人熱情爽快，而他們更喜歡那種有個性的酷酷女生，就像是天蠍女一樣，很高冷也也很有自己的魅力。

▌雙魚男VS.天秤女

雙魚男性格有點優柔寡斷，做事總是替別人考慮，他們最中意的女生就是那種很有主見，甚至有點潑辣的類型，就像是天秤女，讓人很有安全感。

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