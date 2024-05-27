近日，針對微短劇收費存在費用高、不透明、誘導付費、維權困難等問題，大陸廣電總局有關部門啟動專項治理，進一步加強規範管理，保障消費者合法權益，促進行業健康有序發展。

根據《人民日報》報導，專項治理期間，第一是組織頭部小程序主體和分發平台，全面排查當前尚未解決的用戶退費申請，應退盡退、逐一解決。二是要求小程序主體健全長效管理機制，優化收、退費介面和流程。對收費內容、收費價格和會員權益進行更加明確的標示，為退訂退費、投訴維權開通便捷入口、配備人工客服，嚴禁誘導收費、隱藏收費、強制二次收費和未經允許自動續費等行為。

三是要求小程序分發平台嚴格履行對小程序主體的管理，將制訂完善的收、退費制度作為分發小程序的審核條件。通過預收保證金、定期進行巡查、為用戶端開通一鍵申請平台介入等方式督促小程序保障消費者合法權益。對收、退費不規範及使用者投訴較多的小程序，分級分類予以懲戒直至退出，違規小程序退出前由分發平台督促履行退費責任。

據了解，12家微短劇小程序主體相繼公開表示，積極回應微短劇營運、收費管理規則，已陸續優化升級，為消費者提供清晰的價格說明和服務協定，切實解決微短劇小程序收費模式多、自動續費取消難、價格不透明、虛假宣傳誘導充值等問題。