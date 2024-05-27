遠見雜誌27日公布最新縣市長施政滿意度調查，基隆市在這項調查中成績不算理想，基隆市長謝國樑表示，對所有的民調結果市府都虛心以對，努力做好市政工作。

在這份最新的縣市長施政滿意度調查中，謝國樑的施政滿意度為39.3％，但醫療滿意度及消防滿意度都有逾六成的滿意度。基隆市議員鄭文婷在臉書質疑，上周謝市府才宣稱上施政滿意度超過五成，結果卻如此。

謝國樑27日上午赴基隆市城際轉運站視察，受訪時謝國樑表示，對所有的民調結果，市府都虛心以對，努力做好基隆市的市政工作。

謝國樑強調，在這份民調進行期間的今年3月份，正是基隆市東岸廣場爭議方興未艾的期間，因此成績就相對較不理想。市府最近委託民調專家戴立安在5月中進行的民調，施政滿意度就明顯回穩。

依基隆市政府19日公布的最新施政滿意度調查顯示，對謝國樑施政表達很滿意的民眾有13.6％、滿意的民眾有37.8％，換言之有51.4％的基隆市民對謝的施政傾向滿意。市府認為，這項調查結果顯示，多數市民認同市府過去一年半的努力。

謝國樑指出，基隆市政府於5月25日在國門廣場及海洋廣場舉辦的「愛嶼搖滾」戶外音樂會，就吸引了非常多的民眾參與，也是近年來基隆市舉辦，吸引最多人潮的活動之一。謝國樑強調，基隆市政府會努力做好市政工作。