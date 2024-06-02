基隆市2日舉行新聘教師甄選初試，由於與全國13個以上的縣市，包括鄰近的桃園市、宜蘭縣撞期，到考率僅65％，平均錄取率上升到24.7％，但也有部分類科完全沒有人到考。

基隆市教育處表示，113學年度新聘教師甄選初試的筆試部分，2日上午起在基隆市武崙國中、武崙國小及深美國小三地舉行。今年的教師甄試共有1429位考生報名，但2日僅有934人到考，到考率僅有65％。

據了解，到考率不高的主要原因在於，雖然極力避免與北台灣各縣市的教師甄選撞期，但2日仍與全國13至15個縣市的教師甄試撞期，包括與基隆市鄰近的直轄市桃園市、宜蘭縣都在2日舉辦教師甄試，導致到考率不足七成。

今年基隆市開出的師資缺額包含教保員在內，高達231個，若以到考人數去初步估期，則平均錄取率上看24.7％。但基隆市教育處也透露，不同的教師類科，也有不同的錄取率。

就以「國小資訊專長教師」這個類科來說，由於全國各縣市都對這類師資有很高的需求，今年基隆市開出5名缺額，卻沒有人到考。另一方面，也有相對來說錄取率較高的類科，就以國小專輔教師來說，今年基市開出9個缺額，考前有13人報名，到考人數剛好9人。

今年基隆市教師甄選各類科含增額錄取人數達231人(含教保員)，包括國中特教（身心障礙類）教師14名、國中特教（資賦優異類）教師3名、國小一般類教師51名、國小英語專長教師19名、國小資訊專長教師5名、國小雙語教師9名、國小專輔教師9名、國小特教（身心障礙類）教師34名、國小特教（資賦優異類）教師6名、幼兒園教師35名、學前特教教師11名及教保員35名。

基隆市教育處代理處長楊桂杰表示，今年的甄選缺額為歷年最多，期待可以廣納有志在基隆教育界服務的生力軍，持續提升基隆的教育品質，更提醒考生：教師複試將在6月16日舉行，考場安排在武崙國中、武崙國小及深美國小，至於教保員甄選的複試則在6月22日於五堵國民小學辦理。