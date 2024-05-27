藝人郭書瑤被周刊踢爆積欠長達1年的管理費，被同社區住戶形容是「超級惡鄰居」，甚至在社區大廳堆積包裹，成為頭痛人物，她也發聲回應此事。經常關注時事的女星謝忻今（27日）稍早發文直言：「我明天就繳管理費！」，此話一出，立刻掀起網友議論。

疑似偷臭郭書瑤，謝忻透過Threads更新貼文：「我明天就繳管理費！」，留言區釣出網友暗諷：「沒繳管理費，然後撕公告才有新聞」、「我都年繳」、「撕公告時候記得絲襪套頭」、「包裹也要記得領回家」等。

謝忻發文稱：「我明天就繳管理費！」（圖／翻攝自謝忻 threads）

謝忻也大方回應網友：「還是我一次繳個1年份然後把電梯貼滿，我繳了1年份的公告！這樣不知道行不行？」、「我們管理費太貴了沒辦法年繳，月繳都很痛了」，並透露自家社區的住戶都很互相幫忙：「我們社區大家都還算蠻守規矩的，目前我沒有在家裡聞到煙味過，然後也不會有在門口放東西（但是會有亂停車的問題是真的）」。

據悉，郭書瑤傳出被住戶爆料，習慣把不要的紙箱堆放在住家門口，既破壞走廊整潔，也觸犯相關消防法規，此外還指控郭書瑤熱愛網購，包裹寄到管理室後，卻僅簽收不領走，導致東西多到佔據社區大廳長達半年，管委會無奈貼出公告，要求她清空大廳包裹，怎料郭書瑤竟將公告抽走，監視器甚至拍下她擺臭臉將公告直接撕毀。

眼看事件持續惡化，郭書瑤緊急透過經紀人發聲：「因爲工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。日後一定會嚴以律已，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾」。