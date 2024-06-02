明泰因應市場高速移動連網需求的激增，推出5G微型無線電單元產品，是一種小型化的5G通訊的微型無線電發射和接收器裝置，可安裝在建築物、路燈、廣告牌等城市基礎設施上，同時可進行網絡控制，確保網絡的穩定和可靠性，也能補足少數區域未被現有基地台覆蓋的範圍。應用場域為工業製造、互聯網應用、農業領域、智慧城市等。

仲琦自主研發的雲端網絡維運管理平台HitronCloud，可協助電信商客戶以網絡自主化維運(Autonomous Operations)為目標，為全球客戶提供高效、便利和安全性的網絡終端設備營運解決方案。通過遙測收集和分析網絡數據，HitronCloud為用戶提供深入的Wi-Fi和接入網路洞察，使電信商客戶能夠即時做出正確的網絡維運決策，同時搭配全新的MyHitron+ App手機端應用程式，獨特提供多地點管理功能，使網絡營運商能夠遠程診斷和排查網路問題，降低營運成本並提高用戶體驗。並搭載AI驅動的自動化功能，運用人工智能技術，HitronCloud能開啟自動網路優化功能，提前發現並解決潛在的網路掉速問題，確保線上體驗順暢無阻。

此外，明泰也於會中展出800G資料中心交換機、雷達影像門鈴。仲琦也將發佈一系列最新的產品，包括DOCSIS4.0的纜線數據機CODA600X系列、ARIA362X Wi-Fi 7路由器/無線延伸器，以及為中小企業準備的8 port XGS-PON MDU接入設備NOVA2208。