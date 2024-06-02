雲林縣警局員警配合環保局查緝濫倒廢棄土車輛。（本報資料照片）

行政院5月間核定包括警察及消防等4類人員深夜危勞勤務津貼每小時100元，6月1日上路，本項津貼由地方政府編列預算，雲林縣警察深夜危勞勤務津貼一年需1216萬元、消防人員約100萬元，縣長張麗善均表示全力支持。

內政部上月宣布6月1日起0時至6時執行如巡邏、救災救護、查緝查驗、空中飛行等勤務每人每小時支給100元補貼，適用對象包括警政署、消防署、移民署、空勤總隊人員。深夜危勞津貼預算由縣市政府編列。

雲林縣警局估算，全縣員警的深夜危勞津貼1年需1216萬元，今年6月至12月須709萬元先由雲林縣警局人事費勻支，不足由縣庫支應，2025年預算以自有財源優先編列。

警察機關「深夜危勞性勤務」指每日0時至6時於駐地外實際執行且無法休宿的勤務包括巡邏、臨檢、守望、專案勤務，不包含督導勤務。

消防局長林文山表示，目前消防人員輪值制度是「勤2休2」，24小時待命出勤，估計每月全縣外勤消防人員深夜危勞津貼需7、8萬元，1年約需100萬元。

消防機關深夜危勞性勤務包含火災搶救、緊急救護、災害搶救、救助服務等，不過雲林縣消防局尚未收到深夜危勞津貼公文。

林文山表示，消防人員出勤搶救災害、緊急救護、救助服務有時30分鐘、40分鐘，未滿1小時是否以1小時計算，部分疑義有待上級確認。

縣長張麗善表示，投入警察及消防工作的人員越來越少，今年全台消防人員原本需求1000人，但報名只有300多人，人力相當吃緊，警察及消防人員的深夜危勞津貼1小時100元，雲林縣府絕對全力支持。

她也表示，感謝每位警察同仁辛苦付出，花費時間和心血守護鄉親生命財產安全，無論治安、道安、資安，所有警察同仁群策群力、不分晝夜宣導各項警政業務，前往社區宣導反詐騙，舉辦校園反毒宣導都有明顯成效。