安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與布萊德彼特（Brad Pitt）2016年鬧出婚變，離婚官司打了近8年尚未落幕。他們過去領養和生育的六名子女，幾乎都和布萊德彼特決裂，親生女兒夏蘿更是才剛成年，就拋出向法院申請「刪父姓」的震撼彈，有意切割與布萊德彼特的父女情。不過現在傳出裘莉前保鑣願意出面作證，指稱裘莉不斷挑撥子女跟小布之間的關係。

裘莉的前保鑣托尼韋伯（Tony Webb）是英國退役特種兵，也是一家保安公司的老闆，他在2000年到2020年間為裘莉工作，韋伯表示，他的屬下曾經聽到裘莉慫恿小孩，在小布探視期間，不要和小布待在一起。之後裘莉企圖阻止保鑣公布這些對話，她的助理麥可維埃拉（Michael Vieira）甚至警告韋伯雙方曾簽訂保密協議，如果他們出面作證，就會提告。不過仍有裘莉的前保鑣表示，只要被傳喚，他們將在法庭上說出目擊的真相。

希蘿向法院遞交申請書，要求把姓氏「彼特」刪除。(圖／達志)

事實上，在2018年法官曾當庭表示，「不讓孩子們與父親建立關係，對孩子們是有害的」，訓斥裘莉不該聽小布與子女的通話、讀他們互傳的訊息，甚至警告裘莉，如果不幫忙修補子女與小布的關係，她可能會失去主要監護權。

英國《每日郵報》曾形容裘莉根本是「教科書等級的父母離間」，有計畫地破壞孩子與另一方父母的關係，讓孩子排斥和拒絕另一位父母。而不少人表示同情布萊德彼特，認為裘莉的做法讓人厭惡，「這樣的人不該代表聯合國幫助兒童。」

而這場長達8年的官司，先前曾傳出有望結束。根據外媒報導，關鍵在於布萊德彼特支付2億5千萬美金（新台幣80億）贍養費，並放棄三位親生子女共同監護權。不過如今保鑣出現作證，恐怕會為即將落幕的官司再掀波瀾。